В Коростене коронавирус подтвердили в 6-месячного ребенка

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Понедельник, 20 апреля 2020, 00:19

По состоянию на 19 апреля в Житомирской области у 15 человек подтвердили новые случаи коронавируса, среди них 6-месячный младенец, 7-летний и 11-летний мальчики.

Источник: председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook

Детали: Два случая заражения зафиксировали в Коростене: мальчик 6-ти месяцев и мальчик 7-ми лет.

Кроме того, 5 заражений подтвердили в областном центре. Инфицированным мужчинам от 20 до 68 лет.

В Бердичеве заболели женщина и мужчина, которым 79 и 68 лет соответственно.

Также два случая заражения подтвердили в Хорошковском районе области 40-летняя и 21-летняя женщины.

Еще четыре случая зарегистрировали в селах области, среди них 11-летний мальчик.

Со времени первого зарегистрированного случая в области насчитали 226 инфицированных лиц. Больше всего в Житомире – 59 человек, также 56 больных в Коростене и 43 в Бердичеве.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

В Житомирской области на утро 19 апреля зафиксировали 211 случаев инфицирования.

Украинская правда
Темы: Житомирская область коронавирус


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