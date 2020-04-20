Жертвами COVID-19 в Європі стали понад 100 тисяч осіб

У Європі померли понад 102 тисячі осіб, у яких підтвердили коронавірус.

Джерело: дані Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на COVID-19

Деталі: Усього у світі померли 165 тисяч людей із коронавірусної хворобою.

Найбільше летальних випадків у Європі зареєстрували в Італії – 23,6 тисяч. В Іспанії померли 21,2 тисячі людей. Також майже 20 тисяч смертей зафіксували у Франції.

Окрім того, у Великій Британії нарахували 16,6 тисяч летальних випадків. У Бельгії підтвердили близько 5,8 тисяч, у Німеччині – 4,5 тисяч, у Нідерландах – 3,6 тисяч, у Швеції – 1,5 тисяч та 1,3 тисяч у Швейцарії.

Станом на 22 годину 19 квітня у світі виявили 2 мільйона 402 тисячі заражень коронавірусом.

Що передувало: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

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