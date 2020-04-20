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Жертвами COVID-19 в Европе стали более 100 тысяч человек

Понедельник, 20 апреля 2020, 01:21
Жертвами COVID-19 в Европе стали более 100 тысяч человек

В Европе умерли более 102 тысячи человек, у которых подтвердили коронавирус.

Источник: данные Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости COVID-19

Детали: Всего в мире умерли 165 тысяч человек с коронавирусной болезнью.

Больше всего летальных случаев в Европе зарегистрировали в Италии – 23,6 тысяч. В Испании умерли 21,2 тысячи человек. Также почти 20 тысяч смертей зафиксировали во Франции.

Кроме того, в Великобритании насчитали 16,6 тысяч летальных случаев. В Бельгии подтвердили около 5,8 тысяч, в Германии – 4,5 тысяч, в Нидерландах – 3,6 тысяч, в Швеции – 1,5 тысяч и 1,3 тысяч в Швейцарии.

По состоянию на 22 часов 19 апреля во мире обнаружили 2 миллиона 402 тысячи заражений коронавирусом.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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