Коронавірус: Четверта частина хворих у світі одужали

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Понеділок, 20 квітня 2020, 03:24

Із зареєстрованих у світі 2,4 мільйона випадків зараження коронавірусом вилікувались майже 612 тисяч осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше пацієнтів одужали у Німеччині. Там наразі вилікувались 88 тисяч людей із 145 тисяч усіх випадків. 

У Китаї одужали майже 78 тисяч із 83 тисяч інфікованих. 

У Іспанії трохи менше, близько 77 тисяч. Там же зареєстрували 196 тисяч випадків зараження.

У США, які є лідером за темпами поширення хвороби, негативний тест на коронавірус підтвердили у 67 тисяч осіб. Водночас усього Штати виявили 755 тисяч випадків захворювання.

В Ірані вилікувались 57 тисяч людей, в Італії – 47 тисяч, у Франції – 37 тисяч, у Швейцарії – майже 18 тисяч, у Бразилії – 14 тисяч, у Туреччині – майже 12 тисяч, у Канада та Австрії одужали близько 11 тисяч людей.

Що передувало: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус


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