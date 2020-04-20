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Коронавирус: Выздоровела четвертая часть больных в мире

Понедельник, 20 апреля 2020, 03:24
Коронавирус: Выздоровела четвертая часть больных в мире

Из зарегистрированных в мире 2,4 миллионов случаев заражения коронавирусом вылечились почти 612 тысяч человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего пациентов выздоровели в Германии. Там сейчас вылечились 88 тысяч людей с 145 тысяч всех случаев.

В Китае выздоровели почти 78 тысяч из 83 тысяч инфицированных.

В Испании немного меньше, около 77 тысяч. Там же зарегистрировали 196 тысяч случаев заражения.

В США, которые являются лидером по темпам распространения болезни, отрицательный тест на коронавирус подтвердили у 67 тысяч человек. В то же время всего Штаты обнаружили 755 тысяч случаев заболевания.

В Иране вылечились 57 тысяч человек, в Италии – 47 тысяч, во Франции – 37 тысяч, в Швейцарии – почти 18 тысяч, в Бразилии – 14 тысяч, в Турции – почти 12 тысяч, в Канаде и Австрии выздоровели около 11 тысяч человек.

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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