Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19
Понеділок, 20 квітня 2020, 04:38
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати все ще мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.
Джерело: CNN
Деталі: Раніше США вже надсилали запити, які Китай відхилив. Білий дім же постійно звинувачує Пекін у приховуванні точної інформації про поширення вірусу в країні.
"Ми говоримо з Китаєм. Ми і раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати", – сказав Трамп на брифінгу у неділю.
Що передувало: Американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.
Українська правда