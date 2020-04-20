Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати все ще мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Раніше США вже надсилали запити, які Китай відхилив. Білий дім же постійно звинувачує Пекін у приховуванні точної інформації про поширення вірусу в країні.

"Ми говоримо з Китаєм. Ми і раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати", – сказав Трамп на брифінгу у неділю.

Що передувало: Американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.