Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19

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Понеділок, 20 квітня 2020, 04:38

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати все ще мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.

Джерело: CNN

Деталі: Раніше США вже надсилали запити, які Китай відхилив. Білий дім же постійно звинувачує Пекін у приховуванні точної інформації про поширення вірусу в країні.

"Ми говоримо з Китаєм. Ми і раніше говорили про поїздку. Ми хочемо поїхати", – сказав Трамп на брифінгу у неділю. 

Що передувало: Американська розвідка вважає, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.

Українська правда
Теми: США Китай Трамп коронавірус


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