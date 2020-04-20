Трамп хочет отправить следователей в Китай для расследования вспышки COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Ранее США уже отправляли запросы, которые Китай отклонил. Белый дом же постоянно обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в стране.

"Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать", – сказал Трамп на брифинге в воскресенье.

Что предшествовало: Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.