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Трамп хочет отправить следователей в Китай для расследования вспышки COVID-19

Понедельник, 20 апреля 2020, 04:38
Трамп хочет отправить следователей в Китай для расследования вспышки COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.

Источник: CNN

Детали: Ранее США уже отправляли запросы, которые Китай отклонил. Белый дом же постоянно обвиняет Пекин в сокрытии точной информации о распространении вируса в стране.

"Мы говорим с Китаем. Мы и раньше говорили о поездке. Мы хотим поехать", – сказал Трамп на брифинге в воскресенье.

Что предшествовало: Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.

Украинская правда
Темы: СШАКитайТрампкоронавирус
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