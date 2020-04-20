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Закриття кордонів: українське посольство у Польщі відповіло на 70 тисяч звернень

Понеділок, 20 квітня 2020, 05:45
Закриття кордонів: українське посольство у Польщі відповіло на 70 тисяч звернень

За перший місяць закриття кордонів через коронавірус посольство України у Польщі відповіло на 70 тисяч звернень громадян. 

Джерело: керівник консульського відділу Посольства Світлана Криса для "Укрінформ"

Пряма мова: "З 15 березня до 15 квітня у посольстві оброблено більше 6 тис. електронних звернень, по десяти телефонних цілодобових лініях надано відповіді на більш ніж 60 тис. дзвінків на мобільні та понад 2,5 тис. – на стаціонарні телефони"

Деталі: До початку квітня українські трудові мігранти цікавились у консулів, як виїхати додому в умовах закриття кордонів. 

Зараз же українці більше запитують, як повернутись до Польщі, яким чином відбувається обсервація в Україні та як дістатись до України, якщо громадський транспорт не працює. 

Читати більше: 80 тисяч людей відпустили під "чесне слово". Як в Україні провалилась обсервація

Нагадаємо:

  • Із 15 березня до 7 квітня з Польщі в Україну виїхали 143 200 осіб, із них 31 000 – за останні десять днів, коли кордон був уже закритим.

Українська правда

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Теми: МЗСПольщаУкраїна
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