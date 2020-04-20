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Закрытие границ: украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов

Понедельник, 20 апреля 2020, 05:45
Закрытие границ: украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов

За первый месяц закрытия границ через коронавирус посольство Украины в Польше ответило на 70 тысяч обращений граждан.

Источник: руководитель консульского отдела Посольства Светлана Крыса для "Укринформ"

Прямая речь: "С 15 марта по 15 апреля в посольстве обработано более 6 тыс. электронных обращений, по десяти телефонных круглосуточных линиях даны ответы на более чем 60 тыс. звонков на мобильные и более 2,5 тыс. – на стационарные телефоны"

Детали: В начале апреля украинские трудовые мигранты интересовались у консулов, как уехать домой в условиях закрытия границ.

Сейчас же украинцы больше спрашивают, как вернуться в Польшу, каким образом происходит обсервациям в Украине и как добраться до Украины, если общественный транспорт не работает.

Читать больше: 80 тысяч человек отпустили под "честное слово". Как в Украине провалилась обсервация

Напомним:

  • С 15 марта по 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек, из них 31 000 – за последние десять дней, когда граница была уже закрытым.

Украинская правда

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Темы: МИДПольшаУкраина
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