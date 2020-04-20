Закрытие границ: украинское посольство в Польше ответило на 70 тысяч запросов

26 просмотров
Понедельник, 20 апреля 2020, 05:43

За первый месяц закрытия границ через коронавирус посольство Украины в Польше ответило на 70 тысяч обращений граждан.

Источник: руководитель консульского отдела Посольства Светлана Крыса для "Укринформ"

Прямая речь: "С 15 марта по 15 апреля в посольстве обработано более 6 тыс. электронных обращений, по десяти телефонных круглосуточных линиях даны ответы на более чем 60 тыс. звонков на мобильные и более 2,5 тыс. – на стационарные телефоны"

Детали: В начале апреля украинские трудовые мигранты интересовались у консулов, как уехать домой в условиях закрытия границ.

Сейчас же украинцы больше спрашивают, как вернуться в Польшу, каким образом происходит обсервациям в Украине и как добраться до Украины, если общественный транспорт не работает.

Читать больше: 80 тысяч человек отпустили под "честное слово". Как в Украине провалилась обсервация

Напомним:

  • С 15 марта по 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек, из них 31 000 – за последние десять дней, когда граница была уже закрытым.

Украинская правда
Темы: МИД Польша Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
За рубежом коронавирус победили 50 украинцев, умерли 7 19 апреля 2020, 21:27
Без партнеров соглашения с Ираном по сбитому самолету МАУ не будет – Кулеба 17 апреля 2020, 09:30
Бывшего заместителя Луценко назначили заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020, 13:59
Все новости
Главные новости
В Коростене коронавирус подтвердили в 6-месячного ребенка
На месте нападения на Стерненко было авто семьи экс-советника главы полиции области
Из-за толпы в Почаевской лавре начали производство
В Одесской области от коронавируса умер семейный врач
Все новости
улыбнитесь!

10 кошек, попавших в очень неудобные ситуации

Фото

9 известных картин о правилах безопасности во время пандемии

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!