На Великдень бойовики 6 разів відкривали вогонь – ООС

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Понеділок, 20 квітня 2020, 07:19

19 квітня російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Мар’їнки, Широкиного та Луганського.

Поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів. 

"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було", – зазначають у штабі. 

За даними розвідки, українські військові знищили двох загарбників та ще двох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні. 

Українська правда
Теми: Донбас ООС Об'єднані сили на Донбасі


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