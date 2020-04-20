На Великдень бойовики 6 разів відкривали вогонь – ООС

19 квітня російські окупаційні війська 6 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Втрат серед українських військових не зафіксовано.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Противник відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї".

Деталі: Бойовики вели вогонь біля Пісків, Мар’їнки, Широкиного та Луганського.

Поблизу села Павлопіль була помічена активність ворожих снайперів.

"Втрат серед українських військовослужбовців внаслідок обстрілів з боку збройних формувань РФ за минулу добу не було", – зазначають у штабі.

За даними розвідки, українські військові знищили двох загарбників та ще двох поранили.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – йдеться у повідомленні.