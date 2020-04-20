На Пасху боевики 6 раз открывали огонь – ООС
19 апреля российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия".
Детали: Боевики вели огонь у Песков, Марьинки, Широкино и Луганского.
Вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.
"Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было", – отмечают в штабе.
По данным разведки, украинские военные уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.