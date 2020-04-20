На Пасху боевики 6 раз открывали огонь – ООС

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Понедельник, 20 апреля 2020, 07:19

19 апреля российские оккупационные войска 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Потерь среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "Противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия".

Детали: Боевики вели огонь у Песков, Марьинки, Широкино и Луганского.

Вблизи села Павлополь была замечена активность вражеских снайперов.

"Потерь среди украинских военнослужащих в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ за прошедшие сутки не было", – отмечают в штабе.

По данным разведки, украинские военные уничтожили двух захватчиков и еще двух ранили.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Донбасс ООС Объединенные силы на Донбассе


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