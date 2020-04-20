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Коронавірус у Києві: 49 нових хворих

Понеділок, 20 квітня 2020, 10:57
Коронавірус у Києві: 49 нових хворих

За минулу добу коронавірус у Києві виявили ще у 49 людей, в тому числі у 2 медиків. Загалом у столиці 850 підтверджених випадків захворювання.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: За минулу добу у столиці зафіксовано 2 летальних випадки від COVID-19.

Захворіли 23 жінки вiком вiд 27 до 74 років, 25 чоловіків віком вiд 20 до 75 рокiв та 13-річний хлопець.

До лікарень столиці госпіталізували 21 пацієнта. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

 

Що передувало: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

 

Українська правда

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Теми: коронавірусКиїв
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