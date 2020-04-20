Коронавирус в Киеве: 49 новых больных
2831 просмотр
Понедельник, 20 апреля 2020, 10:57
За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили еще у 49 человек, в том числе у 2 медиков. Всего в столице 850 подтвержденных случаев заболевания.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram
Детали: За минувшие сутки в столице зафиксировано 2 летальных случая от COVID-19.
Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и 13-летний парень.
В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.
Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире
Украинская правда
powered by lun.ua