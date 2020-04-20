Коронавирус в Киеве: 49 новых больных

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Понедельник, 20 апреля 2020, 10:57

За минувшие сутки коронавирус в Киеве обнаружили еще у 49 человек, в том числе у 2 медиков. Всего в столице 850 подтвержденных случаев заболевания.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: За минувшие сутки в столице зафиксировано 2 летальных случая от COVID-19.

Заболели 23 женщины в возрасте от 27 до 74 лет, 25 мужчин в возрасте от 20 до 75 лет и 13-летний парень.

В больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

 

Что предшествовало: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Украинская правда
Темы: коронавирус Киев


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