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За добу в Україні виявили 261 випадок коронавірусу

Понеділок, 20 квітня 2020, 09:31
За добу в Україні виявили 261 випадок коронавірусу

Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров'я

Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок".

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);

Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);

Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);

Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);

м. Київ — 850 випадків (33 одужали);

Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);

Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);

Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);

Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 37 випадків;

Одеська обл. — 137 випадків;

Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);

Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);

Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);

Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);

Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);

Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);

Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);

Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 359 людей вже одужали, з них 17 дітей.

Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.

Доповнено: Пізніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу.

Що передувало: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні було 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусМОЗ
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