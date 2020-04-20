За добу в Україні виявили 261 випадок коронавірусу
Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.
Джерело: МОЗ, Центр громадського здоров'я
Дослівно: "За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 квітня в Україні 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 151 летальний, 359 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 261 новий випадок".
Деталі: Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);
Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);
Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);
Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);
Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);
Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);
Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);
Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);
м. Київ — 850 випадків (33 одужали);
Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);
Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);
Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);
Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);
Миколаївська обл. — 37 випадків;
Одеська обл. — 137 випадків;
Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);
Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);
Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);
Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);
Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);
Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);
Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);
Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);
Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);
Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%). 359 людей вже одужали, з них 17 дітей.
Усього в Україні досліджено 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.
На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізовано 1 910 осіб, з них 91 дитина.
Що передувало: Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні було 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
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