У Москві за добу більше 2 тисяч випадків коронавірусу

У Росії за минулу добу виявлено 4268 випадків коронавірусу, загальна кількість інфікованих досягла 47 121.

Джерело: телеграм-канал "Стопкоронавірус.рф"

Деталі: У Москві за добу зафіксовано 2026 випадків, що становить майже половину всіх випадків по країні. Всього в столиці РФ виявили 26 350 хворих COVID-19.

За час пандемії в РФ від коронавірусу померло 405 осіб (44 за минулу добу), одужало – 3446 (155 за добу).

Що передувало: У столиці РФ у зв'язку з пандемією продовжили обмеження на роботу підприємств до 1 травня, крім того, з 22 квітня будуть посилені заходи з контролю за переміщенням громадян.