В Москве за сутки больше 2 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки обнаружено 4268 случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 47 121.

Источник: телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф"

Детали: В Москве за сутки зафиксировано 2026 случаев, что составляет почти половину всех случаев по стране. Всего в столице РФ обнаружили 26 350 больных COVID-19.

Всего в РФ от коронавируса умерло 405 человек (44 за прошедшие сутки), выздоровело – 3446 (155 за сутки).

Что предшествовало: В столице РФ в связи с пандемией продлили ограничения на работу предприятий до 1 мая, кроме того, с 22 апреля будут ужесточены меры по контролю за перемещением граждан.