Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве за сутки больше 2 тысяч случаев коронавируса

Понедельник, 20 апреля 2020, 13:06
В Москве за сутки больше 2 тысяч случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки обнаружено 4268 случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 47 121.

Источник: телеграм-канал "Стопкоронавирус.рф"

 

Детали: В Москве за сутки зафиксировано 2026 случаев, что составляет почти половину всех случаев по стране. Всего в столице РФ обнаружили 26 350 больных COVID-19.

Всего в РФ от коронавируса умерло 405 человек (44 за прошедшие сутки), выздоровело – 3446 (155 за сутки).

Что предшествовало: В столице РФ в связи с пандемией продлили ограничения на работу предприятий до 1 мая, кроме того, с 22 апреля будут ужесточены меры по контролю за перемещением граждан.

Украинская правда
Темы: Росcиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Росcия
ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: