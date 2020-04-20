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"Глава Криму" попросив росіян не їхати на півострів через коронавірус

Понеділок, 20 квітня 2020, 14:05
Глава Криму попросив росіян не їхати на півострів через коронавірус

Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов росіян закликав відмовитися від поїздок до окупованого півострова через загрозу коронавірусу.

Джерело: відеозвернення Аксьонова в Facebook, пише Крим.Реалії

Дослівно: "Чесно кажучи, ніколи не думав, що звертатимуся з таким закликом до наших співгромадян. Однак іншого виходу немає.

Я переконливо прошу всіх наших громадян утриматися від приїзду на територію Криму, як у цілях відрядження, так і з метою відпочинку. Усі кримські санаторії і всі місця відпочинку закриті".

Деталі: Раніше Аксьонов просив росіян не їхати в Крим, поки не закінчаться карантинні заходи.

Минулими вихідними в управлінні Роспотребнадзору у Криму і Севастополі повідомили, що зросла кількість громадян, які приїжджають до Криму з сусідньої Росії.

У зв'язку з загрозою коронавірусу підконтрольна Росії влада Криму заборонила розміщення туристів на півострові до 1 червня. Скасовувати або переносити броні номерів змушені як маленькі пансіонати, так і великі готелі.

За офіційними даними РФ, станом на 19 квітня на території півострова 61 людина заражена коронавірусом: 45 осіб у Криму і 16 – у Севастополі.

Що передувало: Станом на 20 квітня у РФ загалом зафіксовано 47 121 випадок коронавірусу. 

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіякоронавірус
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