"Глава Крыма" попросил россиян не ехать на полуостров из-за коронавируса

Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов россиян призвал отказаться от поездок в оккупированный полуостров из-за угрозы коронавируса.

Источник: видеообращение Аксенова в Facebook, пишет Крым.Реалии

Дословно: "Честно говоря, никогда не думал, что буду обращаться с таким призывом к нашим согражданам. Однако другого выхода нет.

Я убедительно прошу всех наших граждан воздержаться от приезда на территорию Крыма, как в целях командировки, так и с целью отдыха. Все крымские санатории и места отдыха закрыты".

Детали: Раньше Аксенов просил россиян не ехать в Крым, пока не закончатся карантинные мероприятия.

В минувшие выходные в управлении Роспотребнадзора в Крыму и Севастополе сообщили, что возросло количество граждан, которые приезжают в Крым из соседней России.

В связи с угрозой коронавируса подконтрольная России власти Крыма запретил размещение туристов на полуострове до 1 июня. Отменять или переносить брони номеров вынуждены как маленькие пансионаты, так и крупные отели.

По официальным данным РФ, по состоянию на 19 апреля на территории полуострова 61 человек заражен коронавирусом: 45 человек в Крыму и 16 в Севастополе.

Что предшествовало: По состоянию на 20 апреля в целом в РФ зафиксирован 47 121 случай коронавируса.