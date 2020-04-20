На Сумщині пояснили, чому не передали МОЗ дані про коронавірус

5711 переглядів
Понеділок, 20 квітня 2020, 14:22

У Сумській області результати досліджень на COVID-19 на Великдень, 19 квітня, отримали із запізненням, тому їх вчасно не подали до Києва.

Джерело: в.о. директора Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський, повідомляє Укрінформ

Деталі: Він прокоментував заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що сім областей, в тому числі Сумська, не подали інформацію щодо тестування на коронавірус за минулу добу.

Пряма мова Збаражського: "На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00".

Деталі: За його словами, нових випадків COVID-19 в області за минулу добу не підтверджено.

Що передувало: У понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу. Він назвав це неприпустимим.

Українська правда
Теми: Сумська область коронавірус МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Відступ пандемії на Сумщині: жодного нового випадку коронавірусу за добу 9 квітня 2020, 19:43
Перша сумчанка, в якої знайшли коронавірус, одужала 7 квітня 2020, 14:55
Кожен третій, інфікований COVID-19 на Сумщині, не має симптомів 4 квітня 2020, 20:29
Усі новини
Головні новини
Повітря у Києві очистилося майже до норми
20 квітня. No time to die: Великодній карантин не для всіх, лікарі закликають бути вдома, МОЗ шукає ліки
Нацгвардія почала антидиверсійну операцію через підпали в лісах – Аваков
В Україні коронавірус виявили вже у 1074 медиків
Усі новини
традиції

Великдень у традиціях. Забуті українські звичаї Пасхи від етнографів

здоров'я

Як врятуватися від смогу в повітрі