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На Сумщині пояснили, чому не передали МОЗ дані про коронавірус

Понеділок, 20 квітня 2020, 14:22
На Сумщині пояснили, чому не передали МОЗ дані про коронавірус

У Сумській області результати досліджень на COVID-19 на Великдень, 19 квітня, отримали із запізненням, тому їх вчасно не подали до Києва.

Джерело: в.о. директора Сумського обласного лабцентру Володимир Збаражський, повідомляє Укрінформ

Деталі: Він прокоментував заяву міністра охорони здоров’я Максима Степанова про те, що сім областей, в тому числі Сумська, не подали інформацію щодо тестування на коронавірус за минулу добу.

Пряма мова Збаражського: "На Великдень в лабораторії опрацьовували близько 80 зразків. Результати досліджень отримали тільки о 23.00, а звітність подається станом на 22.00".

Деталі: За його словами, нових випадків COVID-19 в області за минулу добу не підтверджено.

Що передувало: У понеділок міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу. Він назвав це неприпустимим.

Українська правда

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Теми: Сумська областькоронавірусМОЗ
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