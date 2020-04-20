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На Сумщине объяснили, почему не передали МОЗ данные по коронавирусу

Понедельник, 20 апреля 2020, 14:22
На Сумщине объяснили, почему не передали МОЗ данные по коронавирусу

В Сумской области результаты исследований на COVID-19 на Пасху, 19 апреля, получили с опозданием, поэтому их вовремя не подали в Киев.

Источник: и.о. директора Сумского областного лабцентра Владимир Збаражский, сообщает Укринформ

Детали: Он прокомментировал заявление министра здравоохранения Максима Степанова о том, что семь областей, в том числе Сумская, не подали информацию по тестированию на коронавирус за прошедшие сутки.

Прямая речь Збаражского: "На Пасху в лаборатории обрабатывали около 80 образцов. Результаты исследований получили только в 23.00, а отчетность подается по состоянию на 22.00".

Детали: По его словам, новых случаев COVID-19 в области за минувшие сутки не подтверждено.

Что предшествовало: В понедельник министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что семь областей Украины не подали в Минздрав информации по тестированию жителей на коронавирус за прошедшие сутки. Он назвал это недопустимым. 

Украинская правда
Темы: Сумская областькоронавирусМинздрав
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