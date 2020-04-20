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Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу – Степанов

Понеділок, 20 квітня 2020, 09:57
Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за добу – Степанов
kmu.gov.ua

Сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в понеділок

Деталі: Міністр зазначив, що за попередню добу в Україні проведено лише 1988 досліджень на коронавірус. За його словами, така низька кількість зумовлена тим, що, по-перше, менше людей звернулося з відповідними симптомами.

Пряма мова: "З іншого боку, за минулу добу сім областей не подали жодної інформації щодо тестування українців на коронавірус – це Вінницька, Луганська, Чернівецька, Чернігівська, Сумська, Херсонська та Хмельницька області.

Це неприпустимі речі, тому я вже дав відповідні доручення головному санітарному лікарю Віктору Ляшку, який з'ясовує причини, з чим це пов'язано. Коли ми отримаємо відповіді, будемо робити висновки".

Що передувало: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж за попередню добу.

При цьому дані по перерахованих міністром областях, крім Чернівецької та Хмельницької, лишилися такими ж, як і минулої доби

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Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусМОЗ
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