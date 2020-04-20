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У РФ більше тисячі людей протестують проти карантину, є затримані

Понеділок, 20 квітня 2020, 15:06
У РФ більше тисячі людей протестують проти карантину, є затримані
Юг. МБХ медиа

У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на очевидців, телеграм-канал "Осетія"

Деталі: Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.

Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.

Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.

Бійці ОМОНу оточили будівлю уряду республіки, глава регіону В'ячеслав Бітаров вийшов до протестуючих.

 
Юг. МБХ медиа

Бітаров заявив, що від коронавірусу є "тільки один засіб – посидіти вдома".

Після того, як Бітаров покинув площу перед Будинком уряду, глава місцевого МВС "зажадав прибрати людей з площі".

Що передувало: Станом на 20 квітня у РФ зафіксовано 47 121 випадок коронавірусу.

Українська правда

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Теми: Росіяакціїкарантинкоронавірус
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