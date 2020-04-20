У РФ більше тисячі людей протестують проти карантину, є затримані
У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.
Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на очевидців, телеграм-канал "Осетія"
Сейчас на народном сходе во Владикавказе на площади Свободы около 2 тыс. человек. Люди продолжают приходить.— Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020
Протестующие требуют отставки местное путинское правительство. pic.twitter.com/zlc2YhKM5c
Деталі: Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.
Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.
Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
Бійці ОМОНу оточили будівлю уряду республіки, глава регіону В'ячеслав Бітаров вийшов до протестуючих.
Бітаров заявив, що від коронавірусу є "тільки один засіб – посидіти вдома".
Після того, як Бітаров покинув площу перед Будинком уряду, глава місцевого МВС "зажадав прибрати людей з площі".
Що передувало: Станом на 20 квітня у РФ зафіксовано 47 121 випадок коронавірусу.