У РФ більше тисячі людей протестують проти карантину, є затримані

У Владикавказі (Північна Осетія, РФ) більше тисячі людей зібралися на народний сход проти режиму самоізоляції, є затримані.

Джерело: ОВД-Инфо з посиланням на очевидців, телеграм-канал "Осетія"

Сейчас на народном сходе во Владикавказе на площади Свободы около 2 тыс. человек. Люди продолжают приходить.



Протестующие требуют отставки местное путинское правительство. pic.twitter.com/zlc2YhKM5c — Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020

Деталі: Учасники сходу протестують через втрату роботи і недостатнє інформування про епідеміологічну ситуацію в регіоні. Вони вимагають, щоб влада "роз'яснила ситуацію" і підтримали людей, які зіткнулися з матеріальними труднощами через пандемію.

Народний сход стали розганяти силовики. Затримано мінімум троє людей.

Як повідомляє телеграм-канал "Осетія", чисельність учасників зібрання досягла 1500 осіб.

Бійці ОМОНу оточили будівлю уряду республіки, глава регіону В'ячеслав Бітаров вийшов до протестуючих.

Юг. МБХ медиа

Бітаров заявив, що від коронавірусу є "тільки один засіб – посидіти вдома".

Після того, як Бітаров покинув площу перед Будинком уряду, глава місцевого МВС "зажадав прибрати людей з площі".

Що передувало: Станом на 20 квітня у РФ зафіксовано 47 121 випадок коронавірусу.