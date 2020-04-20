В РФ более тысячи людей протестуют против карантина, есть задержанные

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Понедельник, 20 апреля 2020, 15:06
Юг. МБХ медиа

Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.

Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев, телеграм-канал "Осетия"

Детали: Участники схода протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.

Народный сход стали разгонять силовики. Задержаны минимум три человека.

Как сообщает телеграм-канал "Осетия", численность участников схода достигла 1500 человек.

Бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики, глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим.

Битаров заявил, что от коронавируса есть "только одно средство — посидеть дома".

 
Юг. МБХ медиа

После того, как Битаров покинул площадь перед Домом правительства, глава местного МВД "потребовал убрать людей с площади".

Что предшествовало: По состоянию на 20 апреля в РФ зафиксирован 47 121 случай коронавируса.

Украинская правда
Темы: Росcия акции карантин коронавирус


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