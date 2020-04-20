В РФ более тысячи людей протестуют против карантина, есть задержанные
Во Владикавказе (Северная Осетия, РФ) более тысячи человек собрались на народный сход против режима самоизоляции, есть задержанные.
Источник: ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев, телеграм-канал "Осетия"
Сейчас на народном сходе во Владикавказе на площади Свободы около 2 тыс. человек. Люди продолжают приходить.— Зелёная Лента (@zelenayalenta) April 20, 2020
Протестующие требуют отставки местное путинское правительство. pic.twitter.com/zlc2YhKM5c
Детали: Участники схода протестуют из-за потери работы и недостаточного информирования об эпидемиологической ситуации в регионе. Они требуют, чтобы власти "разъяснили ситуацию" и поддержали людей, столкнувшихся с материальными трудностями из-за пандемии.
Народный сход стали разгонять силовики. Задержаны минимум три человека.
Как сообщает телеграм-канал "Осетия", численность участников схода достигла 1500 человек.
Начались задержания. #владикавказ pic.twitter.com/eI1GVzIx6m— Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020
Бойцы ОМОНа оцепили здание правительства республики, глава региона Вячеслав Битаров вышел к протестующим.
Битаров заявил, что от коронавируса есть "только одно средство — посидеть дома".
После того, как Битаров покинул площадь перед Домом правительства, глава местного МВД "потребовал убрать людей с площади".
Что предшествовало: По состоянию на 20 апреля в РФ зафиксирован 47 121 случай коронавируса.