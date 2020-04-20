У Житомирі ще в 4 військовослужбовців виявили коронавірус

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Понеділок, 20 квітня 2020, 15:43

Ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова підтверджено коронавірус.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ

Дослівно: "20.04.2020 підтверджено захворювання ще у 4 військовослужбовців Житомирського військового інституту імені С.П.Корольова, що з 08.04.2020 року знаходилися під наглядом медичної служби на обсервації в ізоляторі військового інституту у зв’язку з контактуванням з хворою особою".

Деталі: У командуванні медсил зазначили, що медичними силами проводиться планове тестування особового складу, що знаходиться на обсервації.

Там розповіли, що раніше курсант Житомирського військового інституту контактував з мамою, у якої було діагностовано коронавірус. Після отримання цієї інформації 8 квітня військовослужбовець разом з групою контактних осіб (27 чоловік) був негайно ізольований.

Після лабораторного підтвердження захворювання на COVID-19 хлопця було госпіталізовано до інфекційного відділення Житомирського військового госпіталю.

Що передувало: Минулої доби у Збройних Силах України виявили ще 3 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих у ЗСУ зросла до 35.

Українська правда
Теми: Збройні сили коронавірус Житомир


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