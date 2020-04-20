В Житомире еще у 4 военнослужащих обнаружили коронавирус

Еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева подтвержден коронавирус.

Источник: Командование медицинских сил ВСУ

Дословно: "20.04.2020 подтверждено заболевание еще у 4 военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева, которые с 08.04.2020 года находились под наблюдением медицинской службы на обсервации в изоляторе военного института в связи с контактированием с больным лицом".

Детали: В командовании медсил отметили, что медицинскими силами проводится плановое тестирование личного состава, находящегося на обсервации.

Там рассказали, что ранее курсант Житомирского военного института контактировал с мамой, у которой был диагностирован коронавирус. После получения этой информации 8 апреля военнослужащий вместе с группой контактных лиц (27 человек) был немедленно изолирован.

После лабораторного подтверждения заболевания COVID-19 парень был госпитализирован в инфекционное отделение Житомирского военного госпиталя.

Что предшествовало: За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Украины обнаружили еще 3 случая коронавируса. Общее количество инфицированных в ВСУ возросло до 35.