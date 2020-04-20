У ЗСУ виявили 3 нових випадки COVID-19, жінка у стані середньої тяжкості

Минулої доби у Збройних Силах України виявили ще 3 випадки коронавірусу. Загальна кількість інфікованих у ЗСУ зросла до 35.

Джерело: Командування медичних сил ЗСУ в Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

2 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я (Хмельницька міська лікарня – 1 працівник ЗС України, Житомирський госпіталь – 1 військовослужбовець), у Львівський області – 1 військовослужбовець лікується вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я пацієнтів в Хмельницькому та Львові задовільний, у пацієнтки в Житомирському госпіталі середньої тяжкості. Усі хворі отримують необхідне лікування".

Деталі: Командування медсил повідомило, що загалом станом на 20 квітня у ЗСУ зареєстровано 35 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 людини одужали та 2 летальних випадки.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 309 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 38 осіб.

Що передувало: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

При цьому глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що сім областей України не подали в МОЗ інформації щодо тестування мешканців на коронавірус за минулу добу.

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