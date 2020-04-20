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Путін розповів про пригальмоване поширення коронавірусу в Росії

Понеділок, 20 квітня 2020, 18:13
Путін розповів про пригальмоване поширення коронавірусу в Росії

Президент РФ Володимир Путін вважає, що владі вдалося пригальмувати розповсюдження коронавирусу SARS-CoV-2 в Росії.

Джерело: заява Путіна на нараді з санітарно-епідеміологічної обстановки, яку наводить ТАСС

Дослівно: "Ситуація залишається складною, поширення епідемії, на жаль, триває, число громадян, які заразилися коронавірусом, зростає. За рахунок профілактичних заходів нам все-таки вдалося пригальмувати, стримати цей процес, але, на жаль, інфекція, навіть якщо мова йде про поодинокі випадки, зафіксована вже у всіх 85 суб'єктах Федерації".

Деталі: Путін визнав, що пік захворюваності Covid-19 для Росії ще попереду, і тепер головні зусилля потрібно спрямувати на те, щоб згладити скачок захворюваності і скоротити термін проходження через так зване плато, коли фіксується найбільша кількість нових заражень.

Нагадаємо: У Москві за добу виявили більше 2 тисяч випадків коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінкоронавірусРосіяепідемія
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