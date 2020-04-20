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Путин рассказал о приторможенном распространении коронавируса в Росии

Понедельник, 20 апреля 2020, 18:13
Путин рассказал о приторможенном распространении коронавируса в Росии

Президент РФ Владимир Путин считает, что властям удалось притормозить распространение коронавируса SARS-CoV-2 в России.

Источник: заявление Путина на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке, которое приводит ТАСС

Дословно: "Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается, число граждан, заразившихся коронавирусом, растет. За счет профилактических мер нам все-таки удалось притормозить, сдержать этот процесс, но, к сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах Федерации".

Детали: Путин признал, что пик заболеваемости Covid-19 для России еще впереди, и теперь главные усилия нужно направить на то, чтобы сгладить скачек заболеваемости и сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений.

Напомним: В Москве за сутки выявили больше 2 тысяч случаев коронавируса.

Темы: ПутинкоронавирусРосcияэпидемия
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