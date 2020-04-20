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Обстріли на Донбасі: загинув український боєць, ще двоє поранені

Понеділок, 20 квітня 2020, 18:38
Обстріли на Донбасі: загинув український боєць, ще двоє поранені

20 квітня бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил, внаслідок обстрілів двоє бійців ЗСУ отримали поранення, ще один – загинув.

Джерело: штаб ООС у Facebook

Дослівно: "Сьогодні збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожі обстріли.

Втрати противника уточнюються.

Внаслідок злочинних дій російських окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу та евакуйовано до військового медичного закладу.

Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям".

Деталі: Окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляли українських військових біля населеного пункту Південне. По захисниках Новоолександрівки вів вогонь ворожий снайпер.

Поблизу Мар’їнки ворог застосував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

При цьому на ділянках розведення №1, №2 та №3 ситуація залишається стабільною. У штабі зазначили, що режим "тиші" дотримується.

Українська правда

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Теми: Збройні силиОРДЛОвійнабойові дії
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