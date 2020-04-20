Обстрелы на Донбассе: погиб украинский боец, еще двое ранены

20 апреля боевики трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил, в результате обстрелов двое бойцов ВСУ получили ранения, еще один - погиб.

Источник: штаб ООС в Facebook

Дословно: "Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации трижды открывали огонь по позициям Объединенных сил. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебные обстрелы.

Потери противника уточняются.

Вследствие преступных действий российских оккупантов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана необходимая помощь и они эвакуированы в военное медучреждение.

К сожалению, еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью".

Детали: Оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреляли украинских военных у населенного пункта Южное. По защитниках Новоалександровки вел огонь вражеский снайпер.

Вблизи Марьинки враг применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

При этом на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной. В штабе отметили, что режим "тишины" там соблюдается.