Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні

Пік захворюваності на COVID-19 очікується в Україні за кілька тижнів.

Джерело: сайт президента Володимира Зеленського

Дословно: "Кабінет Міністрів України очікує піку захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 на початку травня. Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки. Про це президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді щодо подолання епідемії коронавірусу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі: Під час наради глава держави і представники уряду детально обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який нині задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові виплати медпрацівникам обіцяють наприкінці квітня, коли медики отримають основні зарплати.

Також в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. За версією чиновників, в одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання, але в цілому на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів.

В уряді пообіцяли, що всі дані пізніше обов’язково будуть включені до загальної статистики.

Нагадаємо: Сім областей не подали дані щодо коронавірусу за минулу добу, 19 квітня.