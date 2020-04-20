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Правительство доложило Зеленскому, когда будет пик эпидемии коронавируса в Украине

Понедельник, 20 апреля 2020, 19:06
Правительство доложило Зеленскому, когда будет пик эпидемии коронавируса в Украине

Пик заболеваемости COVID-19 ожидается в Украине через несколько недель.

Источник: сайт президента Владимира Зеленского

Дословно: "Кабинет Министров Украины ожидает пика заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в начале мая. После его прохождения начнут внедрять антикризисные меры по поддержке экономики. Об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому на традиционном совещании по преодолению эпидемии коронавируса сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль".

Детали: Во время совещания глава государства и представители правительства подробно обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который сейчас задействован в борьбе с распространением болезни. Дополнительные выплаты медработникам обещают в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты.

Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. По версии чиновников, в одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху много украинцев с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам.

В правительстве пообещали, что все данные позже обязательно будут включены в общую статистику.

Напомним: Семь областей не подали данные по коронавирусу за прошлые сутки, 19 апреля.

Украинская правда

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Темы: эпидемияЗеленскийКабинет министровкоронавирусэкономика
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