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Від коронавірусу загинув 20-річний хлопець на Буковині

Понеділок, 20 квітня 2020, 22:37
Від коронавірусу загинув 20-річний хлопець на Буковині

За минулу добу у Чернівецькій області від коронавірусу померли 4 людини, в тому числі 20-річний юнак.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Пряма мова: "На превеликий жаль, помирають і молоді люди - так само молодий чоловік 2000 року народження, який надто пізно звернувся до лікарів і вже не міг бути врятованим.

Ми маємо кілька таких випадків за минулі 2-3 доби, коли люди поступали у лікарню і буквально на другий день вже помирали".

Деталі: За добу в області підтверджено 82 випадки захворювання на Covid-19, усього кількість заражених складає 988 осіб.

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Нагадаємо: Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих, що на 82 випадки менше, ніж днем раніше. При цьому лідером по захворюваності є Чернівецька область.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЧернівецька областьепідеміяCovid-2019
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