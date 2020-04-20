От коронавируса погиб 20-летний парень на Буковине

За минувшие сутки в Черновицкой области от коронавируса умерли 4 человека, в том числе 20-летний юноша.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, умирают и молодые люди - так же молодой человек 2000 года рождения, который слишком поздно обратился к врачам и уже не мог быть спасенным.

Мы имеем несколько таких случаев за прошедшие 2-3 суток, когда люди поступали в больницу и буквально на второй день уже умирали ".

Детали: За сутки в области подтверждено 82 случая заболевания Covid-19, всего число зараженных составляет 988 человек.

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Напомним: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлен 261 инфицированный, что на 82 случая меньше, чем днем ранее. При этом лидером по заболеваемости является Черновицкая область.