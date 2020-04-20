Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

От коронавируса погиб 20-летний парень на Буковине

Понедельник, 20 апреля 2020, 22:37
От коронавируса погиб 20-летний парень на Буковине

За минувшие сутки в Черновицкой области от коронавируса умерли 4 человека, в том числе 20-летний юноша.

Источник: глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "К большому сожалению, умирают и молодые люди - так же молодой человек 2000 года рождения, который слишком поздно обратился к врачам и уже не мог быть спасенным.

Мы имеем несколько таких случаев за прошедшие 2-3 суток, когда люди поступали в больницу и буквально на второй день уже умирали ".

Детали: За сутки в области подтверждено 82 случая заболевания Covid-19, всего число зараженных составляет 988 человек.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним: По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлен 261 инфицированный, что на 82 случая меньше, чем днем ранее. При этом лидером по заболеваемости является Черновицкая область.

Светлана Кизилова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЧерновицкая областьэпидемияCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: