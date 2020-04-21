У Канаді збільшилось число жертв однієї із найбільших стрілянин

Кількість жертв наймасовішої стрілянини в історії Канади збільшилась до 19 осіб.

Джерело: Reuters

Деталі: До числа смертей також включений чоловік, який і відкрив стрілянину.

Канадська поліція також повідомила, що число жертв може зрости.

Стрілянина у Новій Шотландії сталася пізно ввечері у суботу. Чоловік замаскував свою машину під поліцейську та відкрив вогонь по людях. Тривало це все близько 12 годин. Водночас пересуванню злочинцю по місту сприяло також те, що він одягнув схожу на поліцейську форму.

Окрім того, він влаштував пожежі у житлових будинках. Саме через це ускладнюється пошук жертв. Поліція не виключає, що на згарищах можуть бути загиблі.

Відомо, що чоловік, який вбивав людей, працював дантистом. Мотив його вчинку правоохоронці ще будуть вивчати.

Зазначається, що ознак, які б свідчили про зв’язок злочину із тероризмом, немає. Також поліція вважає, що деякі жертви не були пов’язані із вбивцею.

Що передувало: Раніше повідомлялось, що більше 10 осіб загинули внаслідок стрілянини у канадській провінції Нова Шотландія. Стрілок вбив також жінку-поліцейського. Це найбільше масове вбивство із 1989 року. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вже висловив співчуття та назвав ситуацію жахливою.