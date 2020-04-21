Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Канаде увеличилось количество жертв одной из крупнейших стрельб

Вторник, 21 апреля 2020, 02:55
В Канаде увеличилось количество жертв одной из крупнейших стрельб

Число жертв массовой стрельбы в истории Канады увеличилось до 19 человек.

Источник: Reuters

Детали: К числу смертей также включен человек, который и открыл стрельбу.

Канадская полиция также сообщила, что число жертв может возрасти.

Стрельба в Новой Шотландии произошла поздно вечером в субботу. Мужчина замаскировал свою машину под полицейскую и открыл огонь по людям. Продолжалось это все около 12 часов. В то же время передвижению преступнику по городу способствовало также то, что он одел похожую на полицейскую форму.

Кроме того, он устроил пожары в жилых домах. Именно поэтому и усложняется поиск жертв. Полиция не исключает, что на пепелищах могут быть погибшие.

Известно, что человек, который убивал людей, работал дантистом. Мотив его поступка правоохранители еще будут изучать.

Отмечается, что признаков, свидетельствующих о связи преступления с терроризмом, нет. Также полиция считает, что некоторые жертвы ни были связаны с убийцей.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. Стрелок убил также женщину-полицейского. Это самое массовое убийство с 1989 года. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования и назвал ситуацию ужасной.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Канадакриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Канада
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Зеленский поговорил с Трюдо о "вагнеровцах" и ЗАЭС
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: