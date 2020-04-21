В Канаде увеличилось количество жертв одной из крупнейших стрельб

Число жертв массовой стрельбы в истории Канады увеличилось до 19 человек.

Источник: Reuters

Детали: К числу смертей также включен человек, который и открыл стрельбу.

Канадская полиция также сообщила, что число жертв может возрасти.

Стрельба в Новой Шотландии произошла поздно вечером в субботу. Мужчина замаскировал свою машину под полицейскую и открыл огонь по людям. Продолжалось это все около 12 часов. В то же время передвижению преступнику по городу способствовало также то, что он одел похожую на полицейскую форму.

Кроме того, он устроил пожары в жилых домах. Именно поэтому и усложняется поиск жертв. Полиция не исключает, что на пепелищах могут быть погибшие.

Известно, что человек, который убивал людей, работал дантистом. Мотив его поступка правоохранители еще будут изучать.

Отмечается, что признаков, свидетельствующих о связи преступления с терроризмом, нет. Также полиция считает, что некоторые жертвы ни были связаны с убийцей.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. Стрелок убил также женщину-полицейского. Это самое массовое убийство с 1989 года. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразил соболезнования и назвал ситуацию ужасной.