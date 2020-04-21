У США на коронавірус протестували більше 4 мільйонів людей

Із початку спалаху коронавірусу у Сполучених Штатах на наявність захворювання протестували 4 мільйона 3 тисячі осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Позитивні результати тестування виявили у 784 тисяч людей. Із них померли 41 тисячі хворих, вилікувались – понад 72 тисячі.

За цей час лише у Нью-Йорку тести зробили 633 тисячам осіб.

За останню добу у Штатах виявили 25 тисяч нових хворих на коронавірус. За цей же період померли 1539 осіб.

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