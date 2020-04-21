У США на коронавірус протестували більше 4 мільйонів людей

369 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 03:42

Із початку спалаху коронавірусу у Сполучених Штатах на наявність захворювання протестували 4 мільйона 3 тисячі осіб. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Позитивні результати тестування виявили у 784 тисяч людей. Із них померли 41 тисячі хворих, вилікувались – понад 72 тисячі.

За цей час лише у Нью-Йорку тести зробили 633 тисячам осіб.

За останню добу у Штатах виявили 25 тисяч нових хворих на коронавірус. За цей же період померли 1539 осіб.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих

Українська правда
Теми: США коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Падіння ціни на нафту: США мають намір заповнити нафтосховища 21 квітня 2020, 01:40
Число жертв коронавірусу у США перевищило 40 тисяч 20 квітня 2020, 13:15
Трамп хоче відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху COVID-19 20 квітня 2020, 04:38
Усі новини
Головні новини
У МОЗ ініціюють продовження карантину
Росія зняла санкції з Новинського та Кисельова
Новини 20 квітня: області без даних, антидиверсійна операція
Уряд доповів Зеленському, коли буде пік епідемії коронавірусу в Україні
Усі новини
Освіта

Корисний карантин: навчіться першої медичної допомоги онлайн

інтерв'ю

Досвід ветерана: Денис Дьомін – від студента, через війну, до піца-шефа у Pizza Veterano