У США на коронавірус протестували більше 4 мільйонів людей
Вівторок, 21 квітня 2020, 03:42
Із початку спалаху коронавірусу у Сполучених Штатах на наявність захворювання протестували 4 мільйона 3 тисячі осіб.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Позитивні результати тестування виявили у 784 тисяч людей. Із них померли 41 тисячі хворих, вилікувались – понад 72 тисячі.
За цей час лише у Нью-Йорку тести зробили 633 тисячам осіб.
За останню добу у Штатах виявили 25 тисяч нових хворих на коронавірус. За цей же період померли 1539 осіб.
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Нагадаємо:
- Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих
Українська правда