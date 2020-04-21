В США на коронавирус протестовали более 4 миллионов человек
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Вторник, 21 апреля 2020, 03:42
С начала вспышки коронавируса в Соединенных Штатах на наличие заболевания протестовали 4 миллиона 3 тысячи человек.
Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру
Детали: Положительные результаты тестирования обнаружили в 784 тысяч человек. Из них умерла 41 тысяча больных, вылечились – более 72 тысяч.
За это время только в Нью-Йорке тесты сделали 633 тысячам человек.
За последние сутки в Штатах обнаружили 25 тысяч новых больных коронавирусом. За этот же период умерли 1539 человек.
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Напомним:
- По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлен 261 инфицированный.
Украинская правда
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