В США на коронавирус протестовали более 4 миллионов человек

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Вторник, 21 апреля 2020, 03:42

С начала вспышки коронавируса в Соединенных Штатах на наличие заболевания протестовали 4 миллиона 3 тысячи человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Положительные результаты тестирования обнаружили в 784 тысяч человек. Из них умерла 41 тысяча больных, вылечились – более 72 тысяч.

За это время только в Нью-Йорке тесты сделали 633 тысячам человек.

За последние сутки в Штатах обнаружили 25 тысяч новых больных коронавирусом. За этот же период умерли 1539 человек.

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Напомним:

  • По состоянию на 9 утра 20 апреля в Украине зафиксировано 5710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлен 261 инфицированный.

Украинская правда
Темы: США коронавирус


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