В Іспанії та Білорусі за добу виявили майже однакову кількість хворих на COVID-19

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Вівторок, 21 квітня 2020, 06:25

20 квітня в Іспанії підтвердили 1536 випадків зараження коронавірусом. За цей же час в Білорусі діагностували 1485 інфікувань. 

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює статистику щодо захворюваності на COVID-19

Деталі: Цього ж дня у всьому світі померли 5366 осіб, у яких підтвердили коронавірус. Водночас було виявлено 74 тисячі нових випадків зараження. 

Найбільше смертей за добу зафіксували у США – 1939 випадків. Також 547 жертв зареєстрували у Франції, в Італії – 454, у Великій Британії – 449, в Іспанії – 339, у Німеччині – 220, у Бельгії – 145, у Бразилії – 125, у Туреччині – 123 та 103 смерті у Канаді.

Лідером за темпами поширення хвороби залишаються Сполучені Штати. За добу там діагностували майже 28 тисяч заражень. За цей же час у Великій Британії та Туреччині підтвердили по 4,6 тисяч інфікувань. У Росії 20 квітня нарахували 4,2 тисяч нових випадків, у Франції – 2,5 тисяч, в Італії – 2,2 тисяч, у Бразилії – понад 2 тисячі та 1,7 тисяч у Канаді.

Активна кількість випадків коронавірусу складає 1 мільйон 664 тисячі. Станом на ранок 21 квітня у всьому світі померли 170 тисяч осіб. Одужали із початку пандемії майже 647 тисяч людей. 

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Нагадаємо: 

  • Станом на 9 ранку 20 квітня в Україні зафіксовано 5710 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 261 інфікованих.

Українська правда
Теми: коронавірус


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