В Испании и Беларуси за сутки обнаружили почти одинаковое число больных COVID-19

20 апреля в Испании подтвердили 1536 случаев заражения коронавирусом. За это же время в Беларуси диагностировали 1485 заражений.

Источник: данные сайту Worldometers, который обновляет статистику по заболеваемости COVID-19

Детали: В этот же день во всем мире умерли 5366 человек, у которых подтвердили коронавирус. В то же время было обнаружено 74 тысячи новых случаев заражения.

Больше всего смертей за сутки зафиксировали в США – 1939 случаев. Также 547 жертв зарегистрировали во Франции, в Италии – 454, в Великобритании – 449, в Испании – 339, в Германии – 220, в Бельгии – 145, в Бразилии – 125, в Турции – 123 и 103 смерти в Канаде.

Лидером по темпам распространения болезни остаются Соединенные Штаты. За сутки там диагностировали почти 28 тысяч заражений. За это же время в Великобритании и Турции подтвердили по 4,6 тысяч заражений. В России 20 апреля насчитали 4,2 тысяч новых случаев, во Франции – 2,5 тысяч, в Италии – 2,2 тысяч, в Бразилии – более 2 тысяч и 1,7 тысяч в Канаде.

Активное количество случаев коронавируса составляет 1 миллион 664 тысячи. По состоянию на утро 21 апреля в всем мире умерли 170 тысяч человек. Выздоровели с начала пандемии почти 647 тысяч человек.

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Напомним: