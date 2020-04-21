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Глава Уханьського інституту вірусології: Коронавірус не могли створити штучно

Вівторок, 21 квітня 2020, 09:48
Глава Уханьського інституту вірусології: Коронавірус не могли створити штучно

Глава Уханьського інституту вірусології Юань Чжімін заявляє, що немає ніяких доказів, які б говорили, що коронавірус COVID-19 створили штучно.

Джерело: Чжимін в інтерв'ю каналу CGTN

Пряма мова: "З мого особистого розуміння вірусології – немає ніяких доказів того, що вірус має штучні або синтетичні сліди. Крім того, деякі вчені вважають, що для синтезу вірусу потрібні виняткові розумові здібності і тривала робота. Тому я не повірю, що ми, людство, вже здатні синтезувати такий вірус".

Деталі: Чжимін заперечує, що вірус міг вийти з його інституту. За його словами, в інституті дотримуються суворого регламенту поводження з вірусами і зразками – і це одна з причин того, що жоден зі співробітників не був інфікований.

Глава інституту зазначив, що команда залишилася працювати, навіть коли оголосили блокування кордонів в Китаї.

Чжимін додав, що зараз весь інститут проводить дослідження в різних областях, пов'язаних з коронавірусом. Є команди з розробки ліків, дослідження вакцин, патогенезу, є групи, які шукають відповіді на основні питання, включаючи походження вірусу і загальні характеристики вірусу.

Чутки про витік вірусу з інституту він пояснює тим, що інститут і лабораторія знаходяться в Ухані, де був перший спалах коронавірусу, тому цілком зрозуміло, що у людей виникають такі асоціації.

Глава Уханьського інституту вірусології також вважає, що деякі політики та ЗМІ навмисно намагаються ввести людей в оману, хоча у них немає ніяких доказів або знань, а тільки припущення.

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Передісторія:

  • У грудні 2019 року у китайському місті Ухань, провінція Хубей, зафіксували спалах нового коронавірусу. Вірус почав швидко поширюватися світом. 
  • 30 січня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила надзвичайну ситуацію у зв'язку з розповсюдженням вірусу за межами Китаю.
  • Станом на 21 квітня у світі підтверджено 2 мільйони 471 тисяча 538 заражень коронавірусом,  645 тисяч 94 людини подолали недугу, 169 тисяч 971 людина померла. 

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусКитайCovid-2019
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