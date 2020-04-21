Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Уханьского института вирусологии: Коронавирус не могли создать искусственно

Вторник, 21 апреля 2020, 09:48
Глава Уханьского института вирусологии: Коронавирус не могли создать искусственно

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

Источник: Чжимин в интервью каналу CGTN

Прямая речь: "Из моего личного понимания вирусологии – нет никаких доказательств того, что вирус имеет искусственные или синтетические следы. Кроме того, некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуются исключительные умственные способности и длительная работа. Поэтому я не поверю, что ми, человечество, уже способны синтезировать такой вирус".

Детали: Чжимин отрицает, что вирус мог выйти из его института. По его словам, в институте соблюдают строгий регламент обращения с вирусами и образцами – и это одна из причин того, что ни один из сотрудников не был инфицирован.

Глава института отметил, что команда осталась работать, даже когда объявили блокировку границ в Китае.

Чжимин добавил, что сейчас весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом. Есть команды по разработке лекарств, исследованиям вакцин, патогенезу, есть группы, которые ищут ответы на основные вопросы, включая происхождение вируса и общие характеристики вируса.

Слухи об утечке вируса из института он объясняет тем, что институт и лаборатория находятся в Ухане, где была первая вспышка коронавируса, поэтому вполне понятно, что у людей возникают такие ассоциации.  

Глава Уханьского института вирусологии так же считает, что некоторые политики и СМИ намеренно пытаются ввести людей в заблуждение, хотя у них нет никаких доказательств или знаний, а только предположения.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, зафиксировали вспышку нового коронавируса. Вирус начал быстро распространяться по миру.   
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 21 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 471 тысяча 538 заражений коронавирусом, 645 тысяч 94 человека преодолели болезнь, 169 тысяч 971 человек умер.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусКитайCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
Все новости...
Реклама: