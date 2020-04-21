Глава Уханьского института вирусологии: Коронавирус не могли создать искусственно

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

Источник: Чжимин в интервью каналу CGTN

Прямая речь: "Из моего личного понимания вирусологии – нет никаких доказательств того, что вирус имеет искусственные или синтетические следы. Кроме того, некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуются исключительные умственные способности и длительная работа. Поэтому я не поверю, что ми, человечество, уже способны синтезировать такой вирус".

Детали: Чжимин отрицает, что вирус мог выйти из его института. По его словам, в институте соблюдают строгий регламент обращения с вирусами и образцами – и это одна из причин того, что ни один из сотрудников не был инфицирован.

Глава института отметил, что команда осталась работать, даже когда объявили блокировку границ в Китае.

Чжимин добавил, что сейчас весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом. Есть команды по разработке лекарств, исследованиям вакцин, патогенезу, есть группы, которые ищут ответы на основные вопросы, включая происхождение вируса и общие характеристики вируса.

Слухи об утечке вируса из института он объясняет тем, что институт и лаборатория находятся в Ухане, где была первая вспышка коронавируса, поэтому вполне понятно, что у людей возникают такие ассоциации.

Глава Уханьского института вирусологии так же считает, что некоторые политики и СМИ намеренно пытаются ввести людей в заблуждение, хотя у них нет никаких доказательств или знаний, а только предположения.

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