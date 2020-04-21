Глава Уханьского института вирусологии: Коронавирус не могли создать искусственно

4829 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 09:48

Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявляет, что нет никаких свидетельств, которые бы говорили, что коронавирус COVID-19 создали искусственным путем.

Источник: Чжимин в интервью каналу CGTN

Прямая речь: "Из моего личного понимания вирусологии – нет никаких доказательств того, что вирус имеет искусственные или синтетические следы. Кроме того, некоторые ученые считают, что для синтеза вируса требуются исключительные умственные способности и длительная работа. Поэтому я не поверю, что ми, человечество, уже способны синтезировать такой вирус".

Детали: Чжимин отрицает, что вирус мог выйти из его института. По его словам, в институте соблюдают строгий регламент обращения с вирусами и образцами – и это одна из причин того, что ни один из сотрудников не был инфицирован.

Глава института отметил, что команда осталась работать, даже когда объявили блокировку границ в Китае.

Чжимин добавил, что сейчас весь институт проводит исследования в различных областях, связанных с коронавирусом. Есть команды по разработке лекарств, исследованиям вакцин, патогенезу, есть группы, которые ищут ответы на основные вопросы, включая происхождение вируса и общие характеристики вируса.

Слухи об утечке вируса из института он объясняет тем, что институт и лаборатория находятся в Ухане, где была первая вспышка коронавируса, поэтому вполне понятно, что у людей возникают такие ассоциации.  

Глава Уханьского института вирусологии так же считает, что некоторые политики и СМИ намеренно пытаются ввести людей в заблуждение, хотя у них нет никаких доказательств или знаний, а только предположения.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: 

  • В декабре 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, зафиксировали вспышку нового коронавируса. Вирус начал быстро распространяться по миру.   
  • 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По состоянию на 21 апреля в мире подтверждено 2 миллиона 471 тысяча 538 заражений коронавирусом, 645 тысяч 94 человека преодолели болезнь, 169 тысяч 971 человек умер.

Темы: коронавирус Китай Covid-2019


powered by lun.ua
Материалы по теме
Заработная плата украинского судьи: слишком высокая или слишком маленькая? 21 апреля 2020, 09:40
В Украине количество больных COVID-19 перевалила за 6 тысяч, за сутки – 415 новых 21 апреля 2020, 09:33
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США 21 апреля 2020, 08:28
Все новости
Главные новости
В Украине количество больных COVID-19 перевалила за 6 тысяч, за сутки – 415 новых
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
В Испании и Беларуси за сутки обнаружили почти одинаковое число больных COVID-19
Пожары в Житомирской области ликвидируют более тысячи человек
Все новости
здоровье

26 способов улучшить свою иммунную систему дома

мимими

15 невероятных фото приключений кота и ежа

Поиск по сайту
Архив
Весь архів