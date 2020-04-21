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Коронавірус у медиків: На Одещині закривають на карантин лікарню

Вівторок, 21 квітня 2020, 10:27
Коронавірус у медиків: На Одещині закривають на карантин лікарню

На Одещині вирішили закрити на двотижневий карантин і дезінфекцію лікарню через велику кількість хворих на коронавірус медиків.

Джерело: голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook

Пряма мова: "Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.
Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію".

Деталі: Голова ОДА відзначив, що таке рішення прийнято у звязку з тим, що у Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників.

За словами Куцого, станом на ранок 21 квітня на Одещині підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі –  43 випадки, у Подільську – 37 випадків та у Біляївському районі з містом Теплодар – 27 випадків.

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Передісторія: 

Українська правда

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Теми: Одеська областькоронавірусCovid-2019
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