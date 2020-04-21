Коронавірус у медиків: На Одещині закривають на карантин лікарню

2000 переглядів
Вівторок, 21 квітня 2020, 10:27

На Одещині вирішили закрити на двотижневий карантин і дезінфекцію лікарню через велику кількість хворих на коронавірус медиків.

Джерело: голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций у Facebook

Пряма мова: "Подільська міська лікарня зачиняється на двотижневий карантин. Усі медпрацівники та пацієнти в обов’язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування.
Головне управління ДСНС України в Одеській області проведе у всіх приміщеннях повну дезінфекцію".

Деталі: Голова ОДА відзначив, що таке рішення прийнято у звязку з тим, що у Подільську найбільша кількість хворих серед медпрацівників.

За словами Куцого, станом на ранок 21 квітня на Одещині підтвердили 146 випадків захворювання на коронавірус. З них в Одесі –  43 випадки, у Подільську – 37 випадків та у Біляївському районі з містом Теплодар – 27 випадків.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Одеська область коронавірус Covid-2019


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На місці нападу на Стерненка було авто сім'ї ексрадника глави поліції Одещини 19 квітня 2020, 23:52
На Одещині від коронавірусу помер сімейний лікар 19 квітня 2020, 20:57
Коронавірус виявили в жіночому монастирі на Одещині 17 квітня 2020, 19:05
Усі новини
Головні новини
Карантин планують продовжити до 12 травня. Передбачаються пом'якшення
В Україні кількість хворих на COVID-19 перевалила за 6 тисяч, за добу – 415 нових
Трамп збирається призупинити імміграцію в США
В Іспанії та Білорусі за добу виявили майже однакову кількість хворих на COVID-19
Усі новини
Фото

Рослини, яких врятувала турбота

здоров'я

Жарознижувальні препарати: як діють, як застосовувати, які вибрати