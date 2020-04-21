Коронавирус у медиков: В Одесской области закрывают на карантин больницу

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Вторник, 21 апреля 2020, 10:27

В Одесской области решили закрыть на двухнедельный карантин и дезинфекцию больницу из-за обилия больных коронавирусом медиков.

Источник: председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый в Facebook

Прямая речь: "Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование.

Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области проведет во всех помещениях полную дезинфекцию".

Детали: Председатель ОГА отметил, что такое решение принято в связи с тем, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников.

По словам Куцого, по состоянию на утро 21 апреля в Одесской области подтвердили 146 случаев заболевания коронавирусом. Из них в Одессе – 43 случая, в Подольске – 37 случаев и в Беляевском районе с городом Теплодар – 27 случаев.

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Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Одесская область коронавирус Covid-2019


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