Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко розповів, коли почнуть знімати обмеження в Києві

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:21
Кличко розповів, коли почнуть знімати обмеження в Києві

Поступове послаблення обмежень у столиці запроваджуватимуть після того, коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції

Пряма мова: "Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде"

Деталі: Кличко повідомив, що в столиці розробили план поетапного послаблення обмежень.

Мер додав, що він спілкується з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав та аналізує, як і що вони роблять у цій ситуації.

Нагадаємо: У Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус у столиці підтвердили ще в 42 осіб, двоє людей померли.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Передісторія: 

Теми: КиївкарантинВіталій Кличкокоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
12:58
"Вивчаю – не чекаю": функції і контент застосунку для учнів початкової школи оновили
12:54
Через негоду та обстріли дві ТЕЦ припинили видачу електроенергії: "Укренерго" закликає до ощадливості
12:47
В Україні зростає кількість готових відмовитися від деяких територій заради миру − КМІС
12:45
По всій Україні на півтори години оголошували повітряну тривогу через МіГ
12:40
Потрібен прогрес: Шольц обіцяє домагатися згоди саміту ЄС про переговори з Україною
12:38
фотоПід стінами Київради протестували через бюджет на наступний рік
12:17
НБУ оцінив наслідки кібератаки на "Київстар"
12:09
Путін: Війна закінчиться, коли досягнемо своїх цілей
12:06
Нетипово гаряче ядро може спричиняти танення певних льодовиків в Антарктиці – вчені
12:04
Антон Сененко про науку під час війни, пікапи для військових і шкоду від "гуманітарки"
Усі новини...
Реклама: