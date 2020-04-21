Кличко розповів, коли почнуть знімати обмеження в Києві

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Вівторок, 21 квітня 2020, 12:21

Поступове послаблення обмежень у столиці запроваджуватимуть після того, коли буде подолано пік поширення захворювання на коронавірус.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції

Пряма мова: "Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні та місті очікуємо за тиждень-два. Після цього, виходячи із ситуації, будемо впроваджувати поступове послаблення обмежувальних заходів. Сьогодні головне – як ми подолаємо пік захворювання, наскільки великим він буде"

Деталі: Кличко повідомив, що в столиці розробили план поетапного послаблення обмежень.

Мер додав, що він спілкується з мерами міст Європи, з очільниками деяких держав та аналізує, як і що вони роблять у цій ситуації.

Нагадаємо: У Києві вже 892 підтверджених випадки захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус у столиці підтвердили ще в 42 осіб, двоє людей померли.

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Теми: Київ карантин Віталій Кличко коронавірус


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