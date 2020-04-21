Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве

Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет"

Детали: Кличко сообщил, что в столице разработали план поэтапного ослабления ограничений.

Мэр добавил, что он общается с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств и анализирует, как и что они делают в этой ситуации.

Напомним: В Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 42 человек, два человека умерли.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Предыстория: