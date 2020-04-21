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Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве

Вторник, 21 апреля 2020, 12:21
Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве

Постепенное ослабление ограничений в столице будут вводить после того, как будет преодолен пик распространения заболевания коронавирусом.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Мы должны пройти пик болезни. Его в Украине и городе ожидаем через неделю-две. После этого, исходя из ситуации, будем внедрять постепенное ослабление ограничительных мер. Сегодня главное - как мы преодолеем пик заболевания, насколько большим он будет"

Детали: Кличко сообщил, что в столице разработали план поэтапного ослабления ограничений.

Мэр добавил, что он общается с мэрами городов Европы, с руководителями некоторых государств и анализирует, как и что они делают в этой ситуации.

Напомним: В Киеве уже 892 подтвержденных случая заболевания COVID-19, за минувшие сутки коронавирус в столице подтвердили еще у 42 человек, два человека умерли.

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Темы: КиевкарантинВиталий Кличкокоронавирус
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