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Засідання ВРУ може відбутися у п'ятницю – джерела

Вівторок, 21 квітня 2020, 12:55
Засідання ВРУ може відбутися у п'ятницю – джерела

Верховна Рада планує провести позачергове засідання у п’ятницю, 24 квітня, щоб розглянути постанови про скасування голосування за зміни до регламенту.

Джерело: співрозмовники "Української правди" у "Слузі народу"

Деталі: За словам джерел УП, на засіданні не планують розглядати закон про банки.

Водночас будуть розглядати інші законопроекти та розглянуть постанови про скасування внесених змін до закону щодо регламенту.

Наразі на сайті парламенту зареєстровано 4 таких проєкта постанов, авторства народних депутатів Тараса Батенка та Ірини Констанкевич, Олександра Дубінського, Антона Полякова та Ольги Василевської-Смаглюк.

Спікер парламенту не може підписати законопроєкт, якщо в Раді зареєстрований хоча б один проект постанови про скасування рішення про його прийняття.

Що передувало: На позачерговому засіданні 16 квітня Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту, покликаний унеможливити поправковий спам.

Це має пришвидшити розгляд "антиколомойського" законопроєкту, який наразі заблокований 16 тисячами поправок.

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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