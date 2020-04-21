Заседание ВРУ может состояться в пятницу – источники

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: По словам источников УП, на заседании не планируют рассматривать закон о банках.

В то же время будут рассматривать другие законопроекты и рассмотрят постановления об отмене внесенных изменений в закон о регламенте.

Сейчас на сайте парламента зарегистрированы 4 таких проекта, авторства народных депутатов Тараса Батенко и Ирины Констанкевич, Александра Дубинского, Антона Полякова и Ольги Василеской-Смаглюк.

Спикер парламента не может подписать законопроект, если в Раде зарегистрирован хоть один проект постановления об отмене решения о его принятии.

Что предшествовало: На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама.

Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.