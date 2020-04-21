Заседание ВРУ может состояться в пятницу – источники

1397 просмотров
Вторник, 21 апреля 2020, 12:55

Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля, чтобы рассмотреть постановление об отмене голосования за изменения в регламент.

Источник: собеседники "Украинской правды" в "Слуге народа"

Детали: По словам источников УП, на заседании не планируют рассматривать закон о банках.

В то же время будут рассматривать другие законопроекты и рассмотрят постановления об отмене внесенных изменений в закон о регламенте.

Сейчас на сайте парламента зарегистрированы 4 таких проекта, авторства народных депутатов Тараса Батенко и Ирины Констанкевич, Александра Дубинского, Антона Полякова и Ольги Василеской-Смаглюк.

Спикер парламента не может подписать законопроект, если в Раде зарегистрирован хоть один проект постановления об отмене решения о его принятии.

Что предшествовало: На внеочередном заседании 16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в свой регламент, призванный избавиться от поправочного спама. 

Это должно ускорить рассмотрение "антиколомойского" законопроекта, который сейчас заблокирован 16 тысячами поправок.

Роман Кравец, УП
Темы: Верховная Рада Слуга народа


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Кабмине рассказали, как доработают свою программу деятельности 21 апреля 2020, 10:45
Завершить День сурка 20 апреля 2020, 16:00
Судьям урезали зарплату до 47 тысяч, они назвали это неконституционным 18 апреля 2020, 15:45
Все новости
Главные новости
Кличко рассказал, когда начнут снимать ограничения в Киеве
Коронавирус: в город Одесской области планируют ввести Нацгвардию
21 апреля. No time to die: Обвал цен на нефть, в Беларуси проведут парад Победы, в Германии отменили Октоберфест
Карантин планируют продлить до 12 мая. Предусматриваются смягчения
Все новости
улыбнитесь!

10 кошек, попавших в очень неудобные ситуации

здоровье

8 советов, как не навредить себе пасхальными яйцами

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!