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Рада внесла до регламенту зміни проти "поправкового спаму", кажуть, тимчасові

Четвер, 16 квітня 2020, 15:07
Рада внесла до регламенту зміни проти поправкового спаму, кажуть, тимчасові

Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту.

Джерело: засідання парламенту 16 квітня

Пряма мова спікера Ради Дмитра Разумкова: "За 242. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому".

Деталі: Проєкт закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури підтримали 204 нардепи від "Слуги народу", 15 – від "Опозиційної платформи – За життя", 13 – від групи "Довіра" та 10 позафракційних. 

 

Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

У разі подання до другого читання законопроєкту пропозицій, поправок у кількості, що у 5 разів або більше перевищує кількість статей проєкту первинного законодавчого акту чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою. 

Виняток становитиме розгляд проекту кодексу чи законопроєкту за спеціальною процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією не менш як однієї третини (150) народних депутатів і за підтримки більшості (226 нардепів) від конституційного складу Верховної Ради, а також за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

На застосування особливої процедури дається два дні: фракціям та групам – на подання головному комітету не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих комітетом, на яких вони наполягають; позафракційним депутатам – на одну невраховану комітетом поправку.

Головний комітет також матиме два дні на узагальнення пропозицій і поправок – перед розглядом у пленарному режимі.

Головне юридичне управління ВР зауважило, що особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні дозволить приймати значні за обсягом законопроекти без постатейного обговорення і голосування, але може негативно впливати на якість закону і порушувати право законодавчої ініціативи.

За словами спікера Ради, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.   

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Знати більше: Зе без Бе. Нескінченна битва за "антиколомойський" закон

Передісторія:

  • 30 березня Верховна Рада підтримала у першому читанні так званий "антиколомойський" законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Він передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.
  • Однак противники так званого "антиколомойського" законопроєкту подали до нього рекордні понад 16 тисяч поправок.
  • Фракція "Слуга народу" вирішила внести зміни до регламенту Верховної Ради, які дозволять розглядати велику кількість поправок за спеціальною процедурою.
  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припускав, що проголосувати в другому читанні за "банківський закон" депутати встигнуть до 5 травня – і тоді впродовж 3 тижнів Україна отримає новий транш від Міжнародного валютного фонду.

 

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна Радазаконодавство
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