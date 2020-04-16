Рада внесла до регламенту зміни проти "поправкового спаму", кажуть, тимчасові

Верховна Рада проголосувала у другому читанні і в цілому законопроєкт про внесення змін до свого регламенту.

Джерело: засідання парламенту 16 квітня

Пряма мова спікера Ради Дмитра Разумкова: "За 242. Рішення прийнято. Закон прийнятий в цілому".

Деталі: Проєкт закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури підтримали 204 нардепи від "Слуги народу", 15 – від "Опозиційної платформи – За життя", 13 – від групи "Довіра" та 10 позафракційних.

Закон закріплює особливу процедуру розгляду у другому читанні законопроєктів із надмірною кількістю поправок, яка дозволить скоротити час розгляду поправок у залі.

У разі подання до другого читання законопроєкту пропозицій, поправок у кількості, що у 5 разів або більше перевищує кількість статей проєкту первинного законодавчого акту чи кількість пунктів проєкту про внесення змін до первинних законодавчих актів, але не менш як 500 пропозицій, поправок, такий законопроект може розглядатися за особливою процедурою.

Виняток становитиме розгляд проекту кодексу чи законопроєкту за спеціальною процедурою.

Особлива процедура застосовується за пропозицією не менш як однієї третини (150) народних депутатів і за підтримки більшості (226 нардепів) від конституційного складу Верховної Ради, а також за умови надання народним депутатам порівняльної таблиці та супровідних документів до неї.

На застосування особливої процедури дається два дні: фракціям та групам – на подання головному комітету не більше п’яти пропозицій, поправок, не врахованих комітетом, на яких вони наполягають; позафракційним депутатам – на одну невраховану комітетом поправку.

Головний комітет також матиме два дні на узагальнення пропозицій і поправок – перед розглядом у пленарному режимі.

Головне юридичне управління ВР зауважило, що особлива процедура розгляду законопроектів у другому читанні дозволить приймати значні за обсягом законопроекти без постатейного обговорення і голосування, але може негативно впливати на якість закону і порушувати право законодавчої ініціативи.

За словами спікера Ради, зміни будуть діяти на період карантину плюс 30 днів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

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