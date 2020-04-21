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У Росії хворі на коронавірус близько ста журналістів, один помер

Вівторок, 21 квітня 2020, 13:00
У Росії хворі на коронавірус близько ста журналістів, один помер

Близько ста журналістів у Росії станом на 21 квітня мають підтверджений діагноз коронавірус, один із них помер.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника міністра цифрового розвитку, зв'язку і масових комунікацій РФ Олексія Воліна

Пряма мова: "Журналісти також перебувають у зоні ризику. Ми в міністерстві уважно стежимо за тим, що відбувається з нашими колегами.

За тими зведеннями, які є у нас, близько сотні журналістів мають на сьогоднішній день підтверджений діагноз "коронавірусна інфекція", близько 500 осіб перебувають на карантині і самоізоляції. Нещодавно в Москві був перший випадок смерті одного з журналістів".

Деталі: За словами Воліна, на ЗМІ не поширюється дія указу президента про неробочі дні у зв'язку з заходами з протидії поширенню коронавірусу.

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Передісторія: 

  • За останню добу в Росії було підтверджено 5642 випадки нової коронавірусної інфекції в 78 регіонах. Всього в країні зареєстровано 52 763 хворих у 85 регіонах, а кількість пацієнтів, які одужали, збільшилася до 3873 осіб.
  • За добу померла 51 людина з коронавірусом, що стало рекордним значенням з початку епідемії в Росії. Всього в країні померли 456 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірусжертви
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